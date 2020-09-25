İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2020 muhtaç aylığı kaç para

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? muhtaç aylığı kaç para haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 25 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 25 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 20:53
Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2020 muhtaç aylığı kaç para
Takip Et:

Muhtaç aylığı, fakirlik belgesi ile muhtaçlığını ispatlayan kişilere verilmektedir. Muhtaçlık aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Maaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Muhtaç aylığını kimler alabilir?

Muhtaç aylığı verilmesinde en büyük etmen ailenin maddi durumudur. Evde okula giden çocuk olması da verilecek yardım miktarını etkilemektedir. Maaş verilirken öncelik tanınan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler;

- 18 yaşından küçük engelli bireye sahip olan aileler

- Şehit ve gazi yakınları

- Ev gelirini sağlayan kişiyi kaybedenler

- Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı bireylerin olduğu aileler

- Okula giden çocukları olan aileler

- Okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen aileler.

Muhtaç aylığını kimler alamaz?

Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;

-Aylık düzenli geliri bulunanlar,

-Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,

-Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,

-Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.

Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir?

- Başvuru sahibi ve ailesi T.C. vatandaşı olmalıdır

- 18 yaşından küçük bireylerin abla, ağabey ya da vasileri başvuru yapabilir


- Anne ve babanın vefatı üzerine alınacak muhtaçlık aylığında kişiler ölüm belgelerini kuruma bildirmelidir

- Ailede engelli birey bulunması halinde engelli raporu ile başvuru yapılmalıdır

Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler

- T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Muhtaç aylığı başvuru dilekçesi

- İkametgah belgesi

- Fakirlik belgesi

- Aileye ait kimlik belgesi fotokopileri

- Okula giden çocuklar için öğrenci belgesi

- Engelli bireyler için engelli raporu

- Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü belgesi

- Kira sözleşmesi

- Vefat eden eş ya da ebeveyne ait ölüm belgesi

Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Muhtaç aylığına başvuru yapmak için kişiler bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği binalarına gitmelidir. Kişilerin intenetten ya da telefon ile başvuru yapmaları mümkün değildir. Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak, hak sahiplerinin orada bulunması gerekmektedir. Evrak eksikliği durumunda daha sonra belgeler e-posta yoluyla gönderilebilir.

Kurulun yapacağı incelemeler sonrasında kişilerin muhtaçlık durumu değerlendirilir. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’nin resmi sitesinde bulunan başvuru formu incelenir.

2020 muhtaç aylığı ne kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen muhtaçlık aylığı, ekonomik şartlar ve diğer değişkenlere göre belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan muhtaçlık ödemesi 2020 yılı itibariyle 967.07 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar ödemelerini PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile alabilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 20:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma DerneğiMuhtaç Aylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2020 muhtaç aylığı kaç para
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
25 Eylül 2020 Cuma Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 25 Eylül 2020 Cuma Koronavirüs sonuçları
Seksenler dizisinde Fehmi karakteri neden yok? Rasim Öztekin diziden ayrıldı mı?
Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Beni Bırakma dizisi Berk kimdir? Onur Aziz'in hayatı!
Kırmızı Oda Ayşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Meriç Aral kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sözcü gazetesinin TV kanalı Sözcü TV yayın hayatına ne zaman başlıyor?
Stranger Things 3. Sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!
Evde Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Maaş Alma Şartları Neler? 2019 Güncel Evde Bakım Maaşları
Hizmetçiler Hacer kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç rol aldığı yapımlar
Vakıfbank personel alımı yapıyor! Başvuru detayları ve şartları ne?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesabı
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.