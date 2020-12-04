MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçları İçin Büyük Düzenleme

MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçları İçin Beklenen Düzenleme Geldi

17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan borç yapılandırması kanununa göre trafik cezaları, MTV ile tarım kredilerinin borçları hakkında yapılandırılmasına değinildi.

Yayınlanan kanun içeriğinde MTV borçları hakkında ‘Bu Kanun kapsamında ödenecek olan

motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.’ olduğuna değinilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı kalınarak fiyat güncellemesi yapılacağı belirtildi.