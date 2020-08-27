MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik için ödenmesi gereken tutarlar ortaya çıktı. MSB, bedelli askerlik yapacak vatandaşların ücretlerini ne zaman ödeyeceğini açıkladı. Yalnızca 21 gün askere gidecek vatandaşlar MSB’nin açıklamış olduğu ücreti banka hesaplarına yatıracaktır. Aksi takdirde ücret yatırmayanların başvuruları reddedilecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlikte ücretler memur maaş kat sayısına göre artış göstermektedir. Bedelli askerlikler Temmuz / Aralık döneminde 37 bin 70 TL olarak açıklanmıştır. Dövizle askerlik yapacak vatandaşlar ise 5563 Euro yatıracaktır.

Geçtiğimiz dönemde 35 bin 54 TL olarak açıklanan bedelli askerlik 37 bin 70 TL’ye artış gösterdi. Dövizle askerlik ise 5261 Euro’dan 5563 Euro’ya yükseldi.

Bedelli askerlik hakkında bilinmesi gerekenler

Bedelli askerlik ödemesinin yapılacağı tarih ilerleyen günlerde yine Bakanlık tarafından açıklanacak. Belirli tarihleri çerisinde ödemenin yapılması gerekir. Sürenin uzatılması veya ertelenmesi gibi gelişmeler yaşanması beklenmemektedir.

Sağlıklı olan bütün Türk erkeklerinin askerlik görevini yerine getirmesi gerekir. Sağlık, eğitim ve diğer nedenler nedeniyle askerlik ertelenebilir. Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar ise Bakanlığın belirlediği ücreti ödedikten sonra kurayı bekleyecektir. Başvuru sayısının fazla olması halinde başvuruda bulunanlar içerisinden kura çekilip bedelli askerlik hakkı tanınır.

Kurası çıkmayan fakat ücret yatıran kişilere ödeme iade edilecektir. Bedelli askerlik çıkmasına rağmen askere gitmeyenler ise yeniden başvuru yapamaz ve hakkını kaybeder.

21 gün temel askeri eğitim alan bireyler 21. gün sonunda yemin töreninde askerliğini yapmış sayılır.