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Motorine yeni zammı geliyor!

Edinilen bilgilere göre çarşamba günü motorinin litre fiyatına 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi 17:03
Motorine yeni zammı geliyor!
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Ekonomik alandaki iniş ve çıkışlar dünya genelindeki brent petrolün fiyatlarında artışlara neden oluyor. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatları da yükselme yaşanıyor.

Akaryakıt ürünlerine sıça gelen zamların ardından motorine de bir zam yapılacağı haberi gündemde yerini aldı. Edinilen bilgilere göre çarşamba günü motorinin pompa fiyatına 40 kuruş zam yapılması beklenirken gelecek olan zamla birlikte motorinin litre fiyatının tüm zamanların rekorunu kıracağı ve 14 lira 20 kuruşu geçeceği belirtildi.

 


Son Güncelleme: 17.01.2022 17:03
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