Morhipo Black friday indirimleri olacak mı? Morhipo kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma Amerika’da Şükran gününden sonra gelen ilk cumadır. Aynı zamanda bu günde mağazalar sabaha karşı açılır ve normalden daha geç kapanır. Çok ciddi indirimlerin yapıldığı mağazalarda trafik altüst olur. Hem normal mağazalarda hem de intenet üzerinden satış yapan Amazon gibi intenet sitelerinde büyük indirimler yapılır. Bu gün sayesinde çoğu mağaza karlarını arttırır.

Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım 2020 tarihinde Siber pazartesi adı verilen kutlanacaktır.

2019 yılında Morhipo’da Black Cuma indirim günleri Black Sale adı altında gerçekleştirilmişti. Black Cuma indirimlerinde özel kodlar sayesinde 200 TL’lik alışverişlere özel 25 TL indirim yaparak alışveriş tutkunlarını sevindirmişti.

Morhipo mağazalarında Black Cuma indirimleri ne zaman başlayıp ne zaman son bulacak?

2020 yılında Kasım ayının son Cuma gününde yani 27 Kasımda Black Cuma kutlanacak. Ayrıca 30 Kasım tarihinde de Siber Pazartesi olacak şekilde iki indirim günü olacak.

Morhipo mağazasında Black Cuma indirimlerinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

2019 yılında özel Black Sale indirimleri 29 Kasım tarihinde başlayıp 2 Aralık tarihine kadar devam etmişti.

27 Kasım tarihinde intenet sitesinde yaşanacak yoğunluktan dolayı alışverişi sabah erken saatlerde yapmakta fayda vardır. Ayrıca çok fazla sipariş alınacağı için kargonuzun normalden daha uzun sürede gele durumları da yaşanabilir. Morhipo’dan alışveriş yapmayı düşünüyorsanız ve bu alışveriş Black Sale öncesinde ise biraz daha bekleyerek büyük indirimlerinden faydalanmanız mantıklı olacaktır.

2019 yılında Morhipo Black Sale indirimleri oranları ne kadar olacak?

2020 senesinde Morhipo kapsamında yüzde 70 ve 90 oranlarında seçili ürünlerde indirimler uygulanacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Birbirinden güzel ürünlerin oldukça uygun fiyatlarla satılacağı aktarılıyor.

Geçmiş yıllarda Morhipo’da en büyük indirim oranları ne kadardı?

Geçtiğimiz yıllarda Morhipo mağazasının Black Cuma için kullanıma koyduğu tek bir indirim vardı, oda 200 TL’lik alışverişe 25 TL ekstra indirim kampanyasıydı.

Morhipo mağazasına özel Black Cuma indirimlerine nereden ulaşılmaktadır?

Black Cuma indirimlerini intenet arama motorundan veya Morhipo intenet sitesi arama motoru üzerinden Black Sale adı altında aratarak uygun indirimleri bulabilirsiniz.

Morhipo mağazasında benzer hangi mağazalarda Black Cuma indirimleri bulunabilir?

Morhipo birçok farklı mağazayı çatısı altında toplayan online alışveriş sitesidir. Morhipo’ya benzeyen ve benzer indirimler yapan bir diğer mağaza Markofoni’dir. Ancak Markofoni kapandığından beri benzer indirimleri bulabileceğiniz başka mağazalar da mevcuttur. Bunlara Trendyol ve Boyner’i önek olarak verebiliriz.