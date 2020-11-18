İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

Morhipo Black friday indirimleri olacak mı? Morhipo kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma indirimlerinin yaklaştığı günlerde alışveriş tutkunlarının en merak ettiği oline alışveriş sitesi Morhipo oldu. İşte Morhipo Black Cuma indirimleri ve kampanyaları.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:43
Morhipo Black friday indirimleri olacak mı? Morhipo kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Takip Et:

Black Cuma Amerika’da Şükran gününden sonra gelen ilk cumadır. Aynı zamanda bu günde mağazalar sabaha karşı açılır ve normalden daha geç kapanır. Çok ciddi indirimlerin yapıldığı mağazalarda trafik altüst olur. Hem normal mağazalarda hem de intenet üzerinden satış yapan Amazon gibi intenet sitelerinde büyük indirimler yapılır. Bu gün sayesinde çoğu mağaza karlarını arttırır.

Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım 2020 tarihinde Siber pazartesi adı verilen kutlanacaktır.

2019 yılında Morhipo’da Black Cuma indirim günleri Black Sale adı altında gerçekleştirilmişti. Black Cuma indirimlerinde özel kodlar sayesinde 200 TL’lik alışverişlere özel 25 TL indirim yaparak alışveriş tutkunlarını sevindirmişti.

Morhipo mağazalarında Black Cuma indirimleri ne zaman başlayıp ne zaman son bulacak?

2020 yılında Kasım ayının son Cuma gününde yani 27 Kasımda Black Cuma kutlanacak. Ayrıca 30 Kasım tarihinde de Siber Pazartesi olacak şekilde iki indirim günü olacak.


2019 yılında özel Black Sale indirimleri 29 Kasım tarihinde başlayıp 2 Aralık tarihine kadar devam etmişti.

Morhipo mağazasında Black Cuma indirimlerinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

27 Kasım tarihinde intenet sitesinde yaşanacak yoğunluktan dolayı alışverişi sabah erken saatlerde yapmakta fayda vardır. Ayrıca çok fazla sipariş alınacağı için kargonuzun normalden daha uzun sürede gele durumları da yaşanabilir. Morhipo’dan alışveriş yapmayı düşünüyorsanız ve bu alışveriş Black Sale öncesinde ise biraz daha bekleyerek büyük indirimlerinden faydalanmanız mantıklı olacaktır.

2019 yılında Morhipo Black Sale indirimleri oranları ne kadar olacak?

2020 senesinde Morhipo kapsamında yüzde 70 ve 90 oranlarında seçili ürünlerde indirimler uygulanacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Birbirinden güzel ürünlerin oldukça uygun fiyatlarla satılacağı aktarılıyor.

Geçmiş yıllarda Morhipo’da en büyük indirim oranları ne kadardı?

Geçtiğimiz yıllarda Morhipo mağazasının Black Cuma için kullanıma koyduğu tek bir indirim vardı, oda 200 TL’lik alışverişe 25 TL ekstra indirim kampanyasıydı.

Morhipo mağazasına özel Black Cuma indirimlerine nereden ulaşılmaktadır?

Black Cuma indirimlerini intenet arama motorundan veya Morhipo intenet sitesi arama motoru üzerinden Black Sale adı altında aratarak uygun indirimleri bulabilirsiniz.

Morhipo mağazasında benzer hangi mağazalarda Black Cuma indirimleri bulunabilir?

Morhipo birçok farklı mağazayı çatısı altında toplayan online alışveriş sitesidir. Morhipo’ya benzeyen ve benzer indirimler yapan bir diğer mağaza Markofoni’dir. Ancak Markofoni kapandığından beri benzer indirimleri bulabileceğiniz başka mağazalar da  mevcuttur. Bunlara Trendyol ve Boyner’i önek olarak verebiliriz.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:43
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!

Popüler Haberler

Nike Black friday indirimleri olacak mı? Nike kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
FLO Black friday indirimleri olacak mı? FLO kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Morhipo Black friday indirimleri olacak mı? Morhipo kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Kuruluş Osman Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?
Aliexpress Black friday indirimleri olacak mı? Aliexpress kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
LC Waikiki Black friday indirimleri olacak mı? LC Waikiki kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Steam Black Cuma İndirimleri ne zaman başlayacak? Steam Efsane Kara Cuma indirim tarihleri belli oldu!
Trendyol Black friday indirimleri olacak mı? Trendyol kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
İş Bankası 3 ay ertelemeli anında kredi fırsatı yeniden sunuldu!
Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı? Gündemi sallayan sigaraya zam iddiaları doğru mu?
E-Devlet ile SGK, SSK Sicil No, SGK iş yeri sicil no sorgulama işlemleri
2019 2. Dönem bekçi yazılı sınavı ne zaman?
Haluk Levent İzmir konserine hangi sanatçılar gelecek? Konser ne zaman ve ücreti ne kadar olacak? Gelirler fidan olacak!
İBB Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar nereli, kaç yaşında? Süleyman Sarılar hakkında bilgiler
Koton Black friday indirimleri olacak mı? Koton kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Makedonya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 18 Kasım 2020 Çarşamba
Şeref Sözü dizisi Şükran karakterini kim canlandırıyor? Hülya Şen biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.