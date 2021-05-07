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Moody'se göre ekonomi 2021'de nasıl olacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı ekonomisine ilişkin beklentilerini açıkladı. Peki 'Moody'se göre 2021 yılı ekonomisi nasıl olacak?' işte detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:57
Moody'se göre ekonomi 2021'de nasıl olacak?
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, 2021 yılı ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Moody\'s tarafından yapılan açıklamaya göre,  korona virüs salgınının tekrardan artış göstermesiyle birlikte ortaya çıkacak olan tehlikelerin hâlâ yüksek olduğu ve ülkelerdeki tutarsız iyileşmelerle birlikte ekonomik toparlanmanın olumsu etkilendiğini belirtti.

Küresel ticarette toparlanmaların olduğu ve bu toparlanmaların 2021 senesinde de devam edeceği yönünde yapılan açıklamada, 2020 senesinde %9 oranında küçülen küresel ticaretin 2021 senesinde %7-9 arasında büyüme beklendiği belirtildi. Moodys, ticaret hacimleri 2022 senesine kadar salgın öncesi düzeylerine ulaşamayacağını belirtti.

Moodys, tüm dünyada devam eden aşılamaların ve politika önlemlerinin ekonomik toparlanmayı destekleyeceğine, üretim faaliyetleri ve ticareti artıracağını söylerken, yeni mutasyonların, vaka sayılarını tekrardan arttırması ve yeni önlemlerin alınması durumunda risklerinin süreceğini belirtti.

Açıklamaya göre jeopolitik gerilimler, yeni yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve iç politika odakları ticaret müzakerelerini zora sokacağı belirtilirken, tedarik zincirlerinde stratejik sektörlerde iş planlamaların da değişikliklere neden olacağını açıkladı.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
2021EkonomiMoodys
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