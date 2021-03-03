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Moody's, Türkiye'ye kredi notunun yükselmesine ilişkin ilk sinyali verdi

Moody’s tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye'nin TL güçlendirmesini yapmak ve kredi notunun yükselmesini sağlamak adına ilk sinyali gönderildi. Açıklamada; Türkiye'nin para politikalarında gerçekleştirdiği değişimin ülke kredisi bakımından pozitif bir unsur olarak belirlenebileceği aktarıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:07
Moody's, Türkiye'ye kredi notunun yükselmesine ilişkin ilk sinyali verdi
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Türkiye'nin Türk Lirasını güçlendirmek ve sermaye girişlerinin yenilenmesini sağlayan para politikası değişikliklerinin kredi notu açısından pozitif bir görünüme geçeğini bildiren Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu güne kadar devam ettirdiği politika değişikliklerinin kredide pozitif bir unsur olabileceğini açıkladı.

Türkiye'nin bundan sonra daha tutarlı politika çerçevesi izlemesi gerektiğini ifade eden Moody’s, bugün görülen yüksek dolarizasyon seviyelerine bakıldığında yurt içinde henüz bir güven kazanmadığının kendileri için önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Moody\'s'in açıklamasının devamında Türkiye'nin kredi notundaki görünümün negatif olmasının birden pozitife çevrilme durumunun, reyting oranlarının artırılmasının düşük bir olasılık olduğunu ifade ederken; sonraki dönemlerde Türkiye'de maliye ve para politikalarındaki geçişlerin kalıcı olması, dolarizasyon kısmında meydana gelen azalma derecelendirme görünümü kredi notunda dengelemeye gidilebileceği aktarıldı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
MoodysTürkiye AçıklamasıKredi Notu
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