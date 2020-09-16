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Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı. Moody's'in yeni açıklamasında toplamda 13 Türk bankasının kredi notunun düşürüldüğü belirtildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:51
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notuyla bir açıklama yapan Moody’s, Türk bankalarının kredi notlarıyla hakkında bir açıklama yaptı. Moody’s tarafından yapılan açıklama toplamda 13 Türk bankasının kredi notuyla ilgili değerlendirme yapıldı. Dünyanın en büyük finans değerlendirme kurumlarından Moody’s 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını düşürdü.


Moody’s’in değerlendirmesinde Türk bankalarının kredi notu ‘negatif’ olarak belirtildi. Ayrıca 12 bankanın uzun vadeli döviz türü mevduat notunu, 6 bankanın karşı taraf risk notunu ve bir bankanın da uzun vadeli kredi notunu düşürdü.

Moody’s’in kredi notunu düşürdüğü Türk bankaları arasında; Akbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Eximbank, Altenatifbank, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, ve Yapı Kredi yer aldı.

Moody’s geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirmelerini açıklamıştı. Kurumun değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu B1’den B2’ye düşürülmüştü.



Son Güncelleme: 16.09.2020 16:51
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Anahtar Kelimeler:
MoodysEkonom
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