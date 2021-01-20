Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde duraklama riskini artırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s pandemi döneminde Euro Bölgesi’nin uzun vadede ekonomik duraklamanın artacağı tahmininde bulundu.

Üye ülkelerin kamu borçlarını azaltması zor

Moody’s, yaptığı açıklamalarda yaşanan salgın sebebiyle Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu durumdaki düşük faizle daha yavaş olacağını söyledi.

Uzun vadede düşük büyüme ve düşük enflasyon yaşanan üye ülkelerde kamu borçlarının azalmasının zor olduğunu açıklayan Moody’s, en büyük riskte olanları Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Açıklamalarında Euro Bölgesi’nde bulundan bankaların ilerleyen zamanda karlarını korumalarının zor olacağını söyleyen Moody’s, bu durumda bankaların zayıflayabileceğini söyledi.