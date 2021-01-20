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Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde duraklama riskini artırabilir

Moody's, salgın sebebiyle Euro Bölgesi'nde duraklama riskinin artabileceğini ve büyümenin daha yavaş olacağını açıkladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 20:10
Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde duraklama riskini artırabilir
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s pandemi döneminde Euro Bölgesi’nin uzun vadede ekonomik duraklamanın artacağı tahmininde bulundu.

Moody’s, yaptığı açıklamalarda yaşanan salgın sebebiyle Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu durumdaki düşük faizle daha yavaş olacağını söyledi.

Üye ülkelerin kamu borçlarını azaltması zor

Uzun vadede düşük büyüme ve düşük enflasyon yaşanan üye ülkelerde kamu borçlarının azalmasının zor olduğunu açıklayan Moody’s, en büyük riskte olanları Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Açıklamalarında Euro Bölgesi’nde bulundan bankaların ilerleyen zamanda karlarını korumalarının zor olacağını söyleyen Moody’s, bu durumda bankaların zayıflayabileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 20:10
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MoodysEuro Bölgesi
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