Mirny şehrinin uçak terminalini Türk müteahhitlik şirketlerinden Ant Yapı inşa edecek

Şirketin yaptığı açıklamalara göre, Rusya’nın Yakutistan Bölgesi’nde yer alan Miny şehrine, Miny Uçak Terminali adındaki havaalanını Türk müteahhitlik şirketi olan Ant Yapı yapacak. Havaalanı inşaatı başladı.

Miny şehrinin ulaşımı zor olduğu için bu havaalanı önemli bir yere sahip. Terminal 3 kilometre uzunluğu olan kalkış pistine, 2,86 metre uzunluğu olan yapay piste ve farklı sınıf uçaklara ait 18 araçlık park yeri apronuna sahip olacak. Bu özellikleri ile şehirde büyük bir boşluğu dolduracak. Ant Yapı’nın şuan Rusya’da devam eden 25’den fazla projesi var. Havaalanı projesinin ise 2023’te biteceği düşünülüyor.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Ant Yapı olarak Rusya’da üçüncü havalimanı projesine başlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlk olarak Rusya’nın tek özel havalimanı olan Demodedevo Havalimanını tamamladık. Geçen yılın son aylarında ise Novosibirsk’de bulunan ve çok önemli bir aktarma bölgesi olan Tolmaçevo Havalimanı’nın yapımına başladık. Bugün ise ulaşım açısından zorlu Miny şehrinin bu problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracak Miny Uçak Terminali projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında teslim etmeyi hedeflediğimiz Miny Uçak Terminali projemiz ayrıca Rusya’daki ilk devlet sözleşmemiz olma özelliğini de taşıyor. Ant Yapı olarak yıllardır bu bölgede yaptığımız nitelikli işler sonucu elde ettiğimiz başarının en somut göstergesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ant Yapı olarak kurulduğumuz günden 30’uncu yılımızı kutladığımız 2021 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz Rusya, Türkiye, Amerika ve İngiltere’de toplam 10 milyon metrekarelik projeyi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz”