Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliği yapacağı ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında asgari ücret belirleme tespit komisyonu toplantısı bugün başladı. Milyonlarca insanın gözü bu kritik toplantıda olurken bazı vatandaşlarda yıl sonu belli olacak olan 2021 asgari ücret rakamları için intenetten 'Asgari ücret zamları ne kadar olacak? '2021 asgari ücret zammı belli oldu mu?' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Bakan Selçuk, gerçekleştirilen ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada yeni belirlenecek olan asgari ücret rakamları ile ilgili, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." diye konuşmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 2. toplantıda yapılan pazarlıklarda 5 parametre üzerine değerlendirilme yapılmış ve bunların 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' oldukları belirtilmişti.

Bu toplantıda da aynı başlıklar üzerinde yola çıkılması planlanırken işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ettiği komisyonda TİSK heyeti zam oranı hakkında görüşlerini paylaşacak ve Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlık kanalının ekonomik veri ve raporları sunulacak.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

- Asgari ücret mikratının yeniden belirlenmesi şle birlikte yapılacak olan bazı değişiklikler şöyle:

- Asgari ücretle çalışanın maaşı

- Asgari ücret çalışanın alacağı tazminat

- Asgari ücretlye ödenmesi planlanan iş göremezlik miktarı

- Tüm çalışanlara uygulanacak asgari geçim indirim miktarı

- İşsizlik maaş miktarı

- Doğum ve askerlikten oluşan borçlanma

- Bağ-Kur, isteğe bağlı ödemeler ve gündelikçi primleri

- Genel Sağlık Sigortası prim miktarı

- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı-için gelir sınırı