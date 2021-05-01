Milyonlarca vatandaş için hükümetten 200 milyar TL'lik büyük destek!

Tüm Türkiye genelinde, 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve 19 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasında hükümet tarafından toplumun tüm kesimlerinin faydalanabilmesi için dev destek paketi hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnaf için kredi ve kira ile hibe desteğinin yanı sıra emekli vatandaşlara verilecek zamlı bayram ikramiyeleri destek paketinin içerisinde yer aldı. Ayrıca banka ve TESKOMB kredilerinin taksitlerinde yapılacak erteleme başvuruları ile birlikte vatandaş için uygulamaya alınan destek paketinin büyüklüğü 200 milyar TL'yi buluyor.
KÜÇÜK İŞLETMELERE KREDİ DESTEĞİ
Yine hükümet tarafından sunulan ve KOSGEB aracılığı ile verilecek olan 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı kamuoyuna duyurulurken pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve nakit akışı bozulan imalat sektörü faaliyetinde bulunan mikro ve küçük işletmelere 3 yıl geri ödemesiz ve tamamı faizsiz bir destek kredi paketi çıkarıldı. Bununla ilgili başvuruların ise 3 Mayısıs'tan itibaren e-Devlet'ten olacağı bildirildi.