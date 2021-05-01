Milyonlarca vatandaş için hükümetten 200 milyar TL'lik büyük destek!

Tüm Türkiye genelinde, 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve 19 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasında hükümet tarafından toplumun tüm kesimlerinin faydalanabilmesi için dev destek paketi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnaf için kredi ve kira ile hibe desteğinin yanı sıra emekli vatandaşlara verilecek zamlı bayram ikramiyeleri destek paketinin içerisinde yer aldı. Ayrıca banka ve TESKOMB kredilerinin taksitlerinde yapılacak erteleme başvuruları ile birlikte vatandaş için uygulamaya alınan destek paketinin büyüklüğü 200 milyar TL'yi buluyor.

Özellikle TESKOMB ile Halkbank'ın yaklaşık 70 milyarlık kredi borcu için sunulan taksit ödemeleri ile ilgili sürelerin Temmuz ayına ertelenmesi esnafa rahat bir nefes aldırırken hem işçileri hem de işvereni koruyan kısa çalışma ödenekleri ve işten çıkartma yasakları kararı 17 Mayısıs tarihinden 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KREDİ DES

TEĞİ

Yine hükümet tarafından sunulan ve KOSGEB aracılığı ile verilecek olan 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı kamuoyuna duyurulurken pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve nakit akışı bozulan imalat sektörü faaliyetinde bulunan mikro ve küçük işletmelere 3 yıl geri ödemesiz ve tamamı faizsiz bir destek kredi paketi çıkarıldı. Bununla ilgili başvuruların ise 3 Mayısıs'tan itibaren e-Devlet'ten olacağı bildirildi.