Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merak ettiği Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memurların yeni yılın ilk ayında alacakları maaşlara gelecek olan zam oranı da belli oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre memurlar 2021 yılının Ocak ayında maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam alacaklar ve memurların Ocak - Haziran ayları arasında alacakları maaşları netleşti.

Peki gelen bu zamlar birlikte Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

GENEL MÜDÜR MAAŞI (1/4)

2020 Temmuz: 13.851 TL

2021 Ocak: 14.917 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) MAAŞI

2020 Temmuz: 7.281 TL

2021 Ocak: 7.862 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) - 9/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 4.490 TL

2021 Ocak: 4.866 TL

ÖĞRETMEN 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 5.615 TL MAAŞI

2021 Ocak: 6.074 TL

KAYMAKAM 1. Sınıf / 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 12.693 TL

2021 Ocak: 13.671 TL

BAŞKOMİSER / 3/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 7.277 TL

2021 Ocak: 7.858 TL

POLİS MEMURU 8/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 6.369 TL

2021 Ocak: 6.883 TL

UZMAN DOKTOR 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 8.656 TL

2021 Ocak: 9.337 TL

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 5.447 TL

2021 Ocak: 5.893 TL

MÜHENDİS 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 7.433 TL

2021 Ocak: 8.025 TL

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 4.673 TL

2021 Ocak: 5.063 TL

AKADEMİSLER

PROFESÖR 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 11.957 TL

2021 Ocak: 12.881 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) MAAŞI

Eski maaş: 7.075 TL

Yeni maaş: 7.596 TL

AVUKAT 1/4

2020 Temmuz: 7.096

2021 Ocak: 7.663

VAİZ 1/4

2020 Temmuz: 5.836

2021 Ocak: 6.311

Kaynak :Sabah