Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merak ettiği Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memurların yeni yılın ilk ayında alacakları maaşlara gelecek olan zam oranı da belli oldu.
Açıklanan resmi rakamlara göre memurlar 2021 yılının Ocak ayında maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam alacaklar ve memurların Ocak - Haziran ayları arasında alacakları maaşları netleşti.
Peki gelen bu zamlar birlikte Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
GENEL MÜDÜR MAAŞI (1/4)
2020 Temmuz: 13.851 TL
2021 Ocak: 14.917 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) MAAŞI
2020 Temmuz: 7.281 TL
2021 Ocak: 7.862 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) - 9/1 MAAŞI
2020 Temmuz: 4.490 TL
2021 Ocak: 4.866 TL
ÖĞRETMEN 1/4 MAAŞI
2020 Temmuz: 5.615 TL MAAŞI
2021 Ocak: 6.074 TL
KAYMAKAM 1. Sınıf / 1/4 MAAŞI
2020 Temmuz: 12.693 TL
2021 Ocak: 13.671 TL
BAŞKOMİSER / 3/1 MAAŞI
2020 Temmuz: 7.277 TL
2021 Ocak: 7.858 TL
POLİS MEMURU 8/1 MAAŞI
2020 Temmuz: 6.369 TL
2021 Ocak: 6.883 TL
UZMAN DOKTOR 1/4 MAAŞI
2021 Ocak: 9.337 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 MAAŞI
2020 Temmuz: 5.447 TL
2021 Ocak: 5.893 TL
MÜHENDİS 1/4 MAAŞI
2020 Temmuz: 7.433 TL
2021 Ocak: 8.025 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 MAAŞI
2020 Temmuz: 4.673 TL
2021 Ocak: 5.063 TL
AKADEMİSLER
PROFESÖR 1/4 MAAŞI
2020 Temmuz: 11.957 TL
2021 Ocak: 12.881 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) MAAŞI
Eski maaş: 7.075 TL
Yeni maaş: 7.596 TL
AVUKAT 1/4
2020 Temmuz: 7.096
2021 Ocak: 7.663
VAİZ 1/4
2020 Temmuz: 5.836
2021 Ocak: 6.311
Kaynak :Sabah