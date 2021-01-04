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Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Milyonlarca memurun yeni yılda ilk alacakları Ocak ayı maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. Peki gelen bu zamlar birlikte Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:16
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
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Milyonlarca memurun merak ettiği Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memurların yeni yılın ilk ayında alacakları maaşlara gelecek olan zam oranı da belli oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre memurlar 2021 yılının Ocak ayında maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam alacaklar ve memurların Ocak - Haziran ayları arasında alacakları maaşları netleşti.

Peki gelen bu zamlar birlikte Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?

 

GENEL MÜDÜR MAAŞI (1/4)

2020 Temmuz: 13.851 TL 

2021 Ocak: 14.917 TL 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) MAAŞI

2020 Temmuz: 7.281 TL

2021 Ocak: 7.862 TL

 

MEMUR- (Üniversite Mezunu) - 9/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 4.490 TL

2021 Ocak: 4.866 TL

 

ÖĞRETMEN 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 5.615 TL MAAŞI

2021 Ocak: 6.074 TL

 

KAYMAKAM 1. Sınıf / 1/4  MAAŞI

2020 Temmuz: 12.693 TL

2021 Ocak: 13.671 TL

 

BAŞKOMİSER / 3/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 7.277 TL

2021 Ocak: 7.858 TL

 

POLİS MEMURU 8/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 6.369 TL

2021 Ocak: 6.883 TL

 

UZMAN DOKTOR 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 8.656 TL

2021 Ocak: 9.337 TL

 

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 5.447 TL

2021 Ocak: 5.893 TL

 

MÜHENDİS 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 7.433 TL

2021 Ocak: 8.025 TL

 

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 MAAŞI

2020 Temmuz: 4.673 TL

2021 Ocak: 5.063 TL

AKADEMİSLER

PROFESÖR 1/4 MAAŞI

2020 Temmuz: 11.957 TL

2021 Ocak: 12.881 TL

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) MAAŞI

Eski maaş: 7.075 TL

Yeni maaş: 7.596 TL

 

AVUKAT 1/4

2020 Temmuz: 7.096

2021 Ocak: 7.663

 

VAİZ 1/4

2020 Temmuz: 5.836

2021 Ocak: 6.311

 

Kaynak :Sabah 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 14:16
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