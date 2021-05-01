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Milyonlarca kişiye müjde! Önümüzde ki hafta 825 lira hesaplarda

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Bayram öncesinde önümüzdeki hafta 825 lira hesaplarda olacak. Kimler bu ödemeyi alacak ? Başvuru şartı var mı ? Tüm detaylar haberimizde..

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:22
Milyonlarca kişiye müjde! Önümüzde ki hafta 825 lira hesaplarda
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Milyonlarca kişiye müjdeli haberi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

Emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL oldu

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada emekli vatandaşlara 2018 yılından itibaren ödenen bayram ikramiyelerinin bin 100 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olması teklifi meclis genel kuruluna geldi ve vekilller tarafından oylanarak kabul edildi.

Devlet tarafından 3 senedir, sene de Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 2 kez bayram ikramiyesi emekli vatandaşlara başvuru yapmaksızın ödeniyor.

Önümüzde ki hafta 825 lira hesaplarda 

Öte yandan emekli vatandaşlara ödenen bu bayram ikramiyelerinden emekli, dul ya da yetim maaşı alan kişiler de yararlanıyor. Emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyelerinin  enflasyon oranında zamlanmasıyla birlikte emekli, dul ya da yetim maaşı alan hak sahiplerine de ödenecek bayram ikramiyesi tutarında artış oldu.Emekli, dul ya da yetim maaşı alan kişilere ödenecek tutar 275 lira - 825 lira arasında değişiyor.

Başvuruya gerek yok!

Önümüzdeki hafta içinde bu kişilere başvuru yapmaksızın 275 ila 825 lirasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
Bayram İkramiyesiEmekli IkramiyesiDul Yetim Aylığı
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