Milyonlarca kişiye müjde! Önümüzde ki hafta 825 lira hesaplarda

Milyonlarca kişiye müjdeli haberi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

Emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL oldu

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada emekli vatandaşlara 2018 yılından itibaren ödenen bayram ikramiyelerinin bin 100 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olması teklifi meclis genel kuruluna geldi ve vekilller tarafından oylanarak kabul edildi.

Önümüzde ki hafta 825 lira hesaplarda

Devlet tarafından 3 senedir, sene de Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 2 kezemekli vatandaşlara başvuru yapmaksızın ödeniyor.

Öte yandan emekli vatandaşlara ödenen bu bayram ikramiyelerinden emekli, dul ya da yetim maaşı alan kişiler de yararlanıyor. Emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında zamlanmasıyla birlikte emekli, dul ya da yetim maaşı alan hak sahiplerine de ödenecek bayram ikramiyesi tutarında artış oldu.Emekli, dul ya da yetim maaşı alan kişilere ödenecek tutar 275 lira - 825 lira arasında değişiyor.

Başvuruya gerek yok!

Önümüzdeki hafta içinde bu kişilere başvuru yapmaksızın 275 ila 825 lirasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.