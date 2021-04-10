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Milyonlarca emekliye müjde! Ramazan bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi belli oldu

Her yıl Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'ndan önce emekliler için yatırılan bayram ikramiyelerinde 13 milyon emeklinin hesaplarına yatacak olan 1.000 TL'nin ne zaman yatacağı ile ilgili tarih belli oldu. Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihte iş göremezlik geliri olanlarla birlikte yeni emekli olanlarda faydalanacak.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:48
Milyonlarca emekliye müjde! Ramazan bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi belli oldu
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Türkiye genelinde 13 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram'ı öncesi emeklilere yatırılan 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belirlendi. Ödemeler Mayısıs ayının ilk haftası yatırılmaya başlanacağı aktarılırken o tarihlerde iş görememezlik geliri olanlar ve yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyelerini alacaklar.

13 Mayısıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bayram ikramiyelerini 6 Mayısıs tarihinde hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklilerinin bayram ikramiyelerinin aynı gün ödeneceği belirtilirken resmi olarak 3.5 gün olması beklenilen bayram tatilinin başlamasında önce emekliler hesaplarında ikramiyelerini çekmiş olacaklar.

Emeklilere yapılacak ödeneklerle birlikte vefat eden emeklilerin hak sahipleri ile yakınlarına hisseleri oranında ödemeler gerçekleştirilecek. Birden fazla dosya kapsamında gelir sahibi olanlara ise en fazla ödenek sağlayan dosya üzerinden ödemeleri yapılacak.

YENİ EMEKLİLERE İKRAMİYRE ÖDEMELERİ!

Bayram ikramiyelerinin ödemesinin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı almaya hak kazanan yeni emekli vatandaşlar da söz konusu ikramiyeden yararlanabilecekler. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da bayram ikramiyeleri hisseleri oranında yatırılacak.  




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:48
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