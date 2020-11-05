Milyonlarca emekli vatandaş için intibak düzenlemesi gündeme geldi!

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren intibak yasası ile ilgili yeni gelişmeler meydana geliyor. 2000 senesinden önce emekli olanlar için uygulanan intibak düzenlemesinin 2000 senesinden sonra emekli olanlar için de uygulanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Emekli İntibak Zammı Son Durum

2000 senesinden sonra emekli olanlar için de intibak yasası uygulanmasına ilişkin çalışmalar halen sürüyor. Yapılan iddialara göre intibak zammının önümüzdeki dönemde yatacak olan maaşlara yansıyacağı öne sürülüyor. Böyle bir durum olması halinde maaşlarda 355 TL’ye kadar çıkabilen artışlar yaşanacak.

İntibak Talebi Gündemde

tarafından gündeme taşınan intibak talebi sonrasında milyonlarca emekli verilecek güzel haberi beklemeye başladı. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında görüşülen karara olumlu yanıt verilirse aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki maaş farkı ek ödemelerle eşitlenecek.

SSK ve BAĞKUR’luların istekleri gerçekleştirilirse milyonlarca kişinin maaşında değişme olacak. 2000’den sonra emekli olanların maaşların 50 TL ile 355 TL arasında değişen miktarlarda zam yapılacak. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre 5 milyon emeklinin maaşında zamlanma yaşanacak.

Eğer düzenleme kabul edilirse taban emekli maaşı asgari ücrete eşitlendiği durumda emeklilere her ay ek ödeme de içinde olacak şekilde en az 2324 TL maaş yatacak. Aynı zamanda sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla emekli maaşından bu kapsamda kesinti yapılmayacak. Ek ödeme oranının değişmesi halinde her ay net maaşın yüzde 4-5’i yerine 8-10’u oranında para gelecek. Yüzde 8 oranında artış olursa 255, 10 oranında olursa 382 TL artacak.