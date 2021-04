Milyonlarca çalışana her ay en az 268 lira yatırılıyor! Kontrol edin

Milyonlarca çalışanın ilgilendiği en önemli konularda birisi de asgari geçim indirimi yani AGİ ödemesi, Çalışanların her ay maaşlarına otomatik olarak devlet tarafından yatırılıyor. Milyonlarca çalışan ise her ay maaşlarına ne kadar asgari geçim indirimi - AGİ ödeniyor merak ediyor. Peki Milyonlarca çalışanın maaşına her ay yapılan AGİ ödemesinin miktarı ne kadar ?

AGİ'de belli kriterler mevcut

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren ödeme kalemlerinden olan AGİ'nin ne kadar olduğuna dair hesaplama yöntemi mevcut. Yani çalışan kişinin evli - bekar yada çocuklu olması , o yıl için belirlenen brüt asgari ücret gibi kriterler bu kişinin maaşına ödenen asgari geçim indirimini yani AGİ'yi etkiliyor.

AGİ'de brüt asgari ücret baz alınıyor

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısına göre 2021 yılında tüm çalışanların maaşlarına ödenecek olan AGİ hesaplamasında Brüt asgari ücretin aylık 3.577,50 TL, yıllık 42.930 TL’nin esas alınarak hesaplanması gerekiyor. Maaşınızda hesaplanan AGİ'de eğer güncel brüt asgari ücret miktarı baz alınmaz ise size ödenen AGİ'de eksikli olabilir.

Buna göre asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

-Mükellefin kendisi için %50’si,

-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,

-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i

oranında uygulanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılı için ödenen AGİ miktarları hesaplanmıştır