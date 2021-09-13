Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı!

Geçtiğimiz hafta okulların yeniden açılması sonrasında koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için aşı olma ya da PCR testi uygulanması gibi kriterler getirilmişti.

‘Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamışından yüksek’

TRT Haber ekranlarında canlı yayında okullardaki bir haftalık verileri paylaşan, iki doz aşı olan öğretmen oranını da paylaştı.

Katıldığı programda öğretmenlerin aşılanma oranını paylaşan Bakan Özer, ‘Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek.’ olduğunu ifade ederken sözlerine şöyle devam etti; ‘En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde91’e yükseldi. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranıysa yüzde78. Öğretmenlerimiz yalnızca kendi sağlıkları için değil topluma da önek olma açısından da çok başarılılar. Öğrenciler ile ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekmekte.’ İfadelerini kullandı.