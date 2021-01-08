Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları

Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.
Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020
- 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
- 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
- 2 kilogram piknik tüpü 24 TL
Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.
Son Güncelleme: 08.01.2021 00:37