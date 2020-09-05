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Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

13:46 sularında basına yansıyan Milangaz tüp tutarları ne kadar? Boylarına göre tüp fiyatları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 5 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:46
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
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Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.

Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020

  • 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
  • 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
  • 2 kilogram piknik tüpü 24 TL


Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kullanımı azalan tüplerde döviz kurlarındaki artış ile birlikte fiyat artışı yaşandı. Tüp firmalarda etkili olan fiyat artışları Milangaz’da 5 ile 10 TL arasında gözlemlendi.

Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 05.09.2020 13:46
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Anahtar Kelimeler:
Tüp Fiyatları 2020Milangaz
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