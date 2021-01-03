İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Milangaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?

Gündemi bir süredir meşgul eden Milangaz tüp fiyatları ne kadar? Tüp fiyatları ne kadar oldu? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 03.01.2021li haberimizden Milangaz tüp fiyatları ne kadar? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:37
Milangaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Takip Et:

Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.

Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020

  • 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
  • 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
  • 2 kilogram piknik tüpü 24 TL

Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kullanımı azalan tüplerde döviz kurlarındaki artış ile birlikte fiyat artışı yaşandı. Tüp firmalarda etkili olan fiyat artışları Milangaz’da 5 ile 10 TL arasında gözlemlendi.

Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tüp Fiyatları 2020Milangaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 emekli ve memur zammı yarın belli oluyor
2021 emekli ve memur zammı yarın belli oluyor
Temerrüt faizi nedir? Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı?
Temerrüt faizi nedir? Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı?
Doğalgaz ve elektrik için 2021 yılının ilk tarife ücretleri belli oldu
Doğalgaz ve elektrik için 2021 yılının ilk tarife ücretleri belli oldu
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Hangi diziler ara verdi? Diziler ne zaman devam edecek, devam edecek mi?
Fifa 2020 ne zaman çıkacak? Fifa 20 ile yeni gelen özellikler neler
Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı
Adil Karaismailoğlu kimdir?, Aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin Taner ve Aslı para ödülü geri alındı!
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.