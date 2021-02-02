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Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? Boylarına göre tüp fiyatları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 00:39
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
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Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.

Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020

  • 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
  • 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
  • 2 kilogram piknik tüpü 24 TL

Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kullanımı azalan tüplerde döviz kurlarındaki artış ile birlikte fiyat artışı yaşandı. Tüp firmalarda etkili olan fiyat artışları Milangaz’da 5 ile 10 TL arasında gözlemlendi.

Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
Tüp Fiyatları 2020Milangaz
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