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Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?

Basın bülteninde göze çarpan Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? Milangaz tüp kaç para? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak, Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? Milangaz tüp kaç para? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 15:06
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
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Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.

Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020

  • 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
  • 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
  • 2 kilogram piknik tüpü 24 TL


Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kullanımı azalan tüplerde döviz kurlarındaki artış ile birlikte fiyat artışı yaşandı. Tüp firmalarda etkili olan fiyat artışları Milangaz’da 5 ile 10 TL arasında gözlemlendi.

Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.09.2020 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Tüp Fiyatları 2020Milangaz
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