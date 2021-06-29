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Mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği

Mikro işletmelere istihdam desteği olarak ucuz krediler verilecek. 1 Temmuz tarihinden itibaren mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği verileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Ucuz kredi desteği için koşullar neler? Bu haberimizde mikro işletmelere sağlanacak ucuz kredi desteği hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Mikro işletmelere ek istihdama ucuz kredi desteği detayları...

29 Haziran 2021 Salı 10:51
Mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği
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Mikro işletmelere kredi desteği

Ekonomik reform paketi kapsamında Perşembe günü başlayacak olan kredi desteği, destek uygulamalarında küçük işletmelerde ek istihdamdan yararlanan çalışanlara ve diğer işletmelerin çalışmaya devam edebilmeleri için nakdi maaş desteğinden yararlanacak. Kredi programında nakit maaş desteğinden yararlanarak çalışanlarını yeniden istihdam eden işverenler de yararlanacak.

Kredi detayları

Kullanmak için yeni bir istihdam koşulu var. İşçilere sağlanan destek tutarı ise aylık 1.341 lira, yıllık 16 bin 92 lira olarak belirlendi. Ek istihdam destek kredisinin vadesi 2 yıl, geri ödemesiz 6 aydır. Bu kapsamda yer alan işyerleri, işe aldıkları beş sigortalıya kadar bu destekten yararlanabilecek.

Kredi desteği ne kadar?

Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 50'den az çalışanı olan 714 bin şirketin düşük faizli kredilerden yararlanacağı tahmin ediliyor. Önce 3,8 milyar lira çekilerek toplam 10 milyar lira olması bekleniyor. Hedef, faizden düşülen miktarın 1,6 milyar lira olması ve böylece 100.000 kişinin istihdam edilmesidir. 5 istihdam yaratan ve krediyi kullanan işletmenin 100.000 lira faizinden 80.000 liralık prim kesiliyor, dolayısıyla teşebbüsün sadece 20.000 liradan az faiz ödemesi gerekiyor. İşçilerin işe alınması veya Mart ayında en az 20 gün ücretsiz izne ayrılan işçilerin normal çalışmaya başlaması gerekiyor.


Son Güncelleme: 29.06.2021 10:51
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