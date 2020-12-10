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Migros 2021 yılbaşı sepet içerikleri ve fiyatları ne kadar?

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da marketler, indirimli yılbaşı sepetlerini vatandaşlara sundu. Bu marketlerden bir tanesi de Migros. Migros her sene olduğu gibi bu senede mağazalarında, yılbaşı sepetlerini hazırladı. İki farklı sepet hazırlayan Migros, sepetleri indirimli fiyatlarıyla raflara koydu. Peki, sepetlerin içeriği nasıl, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

10 Aralık 2020 Perşembe 17:34
Migros 2021 yılbaşı sepet içerikleri ve fiyatları ne kadar?
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Migros, yılbaşı sepetlerini hazırladı. Yılbaşının vazgeçilmez yiyecek ve içeceklerinin yer aldığı sepet, indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İki farklı sepet hazırlayan Migros, sepetlerin fiyatını 84,90 TL ve 124,90 TL olarak belirledi. Yılbaşı klasik sepet adı verilen sepet 84,90 TL, yılbaşı butik sepet adı verilen sepet ise 124,90 TL ile Migros mağazalarında yerini aldı. Kuruyemiş, cips, kola gibi içeriklerin yer aldığı sepetlerde, yılbaşında en çok kullanılan ürünler yer alıyor. Yasa gereği, yılbaşı sepetlerine alkollü içecekler konulmuyor. %34 ve %39 indirimle sunulan sepetlere sahip olmak isteyen kişiler, Migros mağazalarından ve Migros Sanal Market’ten bu sebeplere ulaşabilir. Peki, sepetlerin içeriğinde neler var? İşte sepetlerde yer alan bütün ürünler.

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:34
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Anahtar Kelimeler:
MigrosYılbaşı SepetleriKuruyemiş
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