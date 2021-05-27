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MGM, 8.5 milyar Dolar karşılığında Amazon’a satılıyor

Milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, Metro Goldwyn Mayıser (MGM) şirketini 8.5 milyar Dolar karşılığında satın alıyor. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:33
MGM, 8.5 milyar Dolar karşılığında Amazon’a satılıyor
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Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon, yaklaşık 100 yıllık bir film deneyimine sahip olan Metro Goldwyn Mayıser’ı (MGM) 8.5 milyar Dolar karşılığında satın almak üzere yapımcının yetkilileri ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. E-ticaret devi anlaşmanın imzalandığını ve MGM’de bulunan eserlerin hakettiği şekilde korunmaya devam edileceğini vurguladı. Amazon müşterileri bu anlaşma sayesinde MGM yapımı olan çalışmalara daha kolay şekilde erişebilecek.

Amazon, MGM’yi satın alarak ikinci büyük alım işini gerçekleştirmiş oldu. Ünlü şirket daha önce 2017 yılında büyük süper market zinciri olan Whole Foods’u 13.7 milyar Dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

James Bond, Rocky, The Hobbit, Pink Panther gibi kült yapımları dünyaya kazandıran MGM, Amazon’un dışında Apple ve Netflix ile görüşmeler yapıyordu.


Son Güncelleme: 27.05.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
MgmAmazon
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