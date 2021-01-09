Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mevduat faizlerinde yükselişin hız kazandığını söyledi. 3 aylık verilere göre vadeli mevduatlarda yıllık faiz oranlarının 18.18 kadar yükselişe geçtiğini belirten TCMB aynı vadeli mevduat hesapların kısa bir süre öncesine kadar faiz oranında 1,45 puan artmış olduğunu belirterek 3 ay vadeli mevduat hesaplarında faiz neredeyse 2019 senesinin Nisan ayından itibaren en hızlı yükselişini yaşadığını söyledi.
2020 Aralık ayı verilerine göre ekonomistlerin 150 puanları ise 200 puan faiz artışı ile politika üzerinden faiz artışı ise %17 çıktığı görülmekte.
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:05