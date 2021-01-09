Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mevduat faizlerinde yükselişin hız kazandığını söyledi. 3 aylık verilere göre vadeli mevduatlarda yıllık faiz oranlarının 18.18 kadar yükselişe geçtiğini belirten TCMB aynı vadeli mevduat hesapların kısa bir süre öncesine kadar faiz oranında 1,45 puan artmış olduğunu belirterek 3 ay vadeli mevduat hesaplarında faiz neredeyse 2019 senesinin Nisan ayından itibaren en hızlı yükselişini yaşadığını söyledi.

TCMB verilerine göre 1 aylık vadeli mevduat hesaplarında yıllık faiz oranı %16 artarken 6 ay vadeli mevduat faizleri %17,42 kadar yükseldiği görülüyor.

2020 Aralık ayı verilerine göre ekonomistlerin 150 puanları ise 200 puan faiz artışı ile politika üzerinden faiz artışı ise %17 çıktığı görülmekte.