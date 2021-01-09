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Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz artışını takip ederken mevduat faizlerinin yükseldiğini belirtiyor. TCMB’nin verilerine göre faizlerin ’i aştığı görülmekte.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:05
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mevduat faizlerinde yükselişin hız kazandığını söyledi. 3 aylık verilere göre vadeli mevduatlarda yıllık faiz oranlarının 18.18 kadar yükselişe geçtiğini belirten TCMB aynı vadeli mevduat hesapların kısa bir süre öncesine kadar faiz oranında 1,45 puan artmış olduğunu belirterek 3 ay vadeli mevduat hesaplarında faiz neredeyse 2019 senesinin Nisan ayından itibaren en hızlı yükselişini yaşadığını söyledi.

 

TCMB verilerine göre 1 aylık vadeli mevduat hesaplarında yıllık faiz oranı %16 artarken 6 ay vadeli mevduat faizleri %17,42 kadar yükseldiği görülüyor.

2020 Aralık ayı verilerine göre ekonomistlerin 150 puanları ise 200 puan faiz artışı ile politika üzerinden faiz artışı ise %17 çıktığı görülmekte.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Mevduat FaiziFaiz OranlarıMerkez Bankası
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