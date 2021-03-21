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Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk enflasyonla mücadele mesajı!

Merkez Bankası'na yeni başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldiği toplantıda ilk enflasyon mesajını paylaştı. Enflasyonla mücadelenin birinci öncelikleri olacağını söyleyen Kavcıoğlu, konuşmasında para politikası değişikliğine de gitmeyeceğini söyledi.

21 Mart 2021 Pazar 21:57
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk enflasyonla mücadele mesajı!
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Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Burada önemli mesajlar paylaşan Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadele mesajının yanı sıra TCMB'nin ani bir kararla para politikasında değişiklik yapmayacağını söylediği bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yönetiminde buluna banka genel müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahap Kavcıoğlu'nun burada yaptığı konuşmasında Merkez Bankası olarak birincil önceliklerinin enflasyon ile mücadele olduğu söylediği bildirilirken TCMB'nin para politikasıyla ilgili herhangi bir değişikliğine gitmeyeceği söylediği kaydedildi.

Toplantıdan sonra remi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kavcıoğlu, paylaşımında TBB yönetiminde görevli banka genel müdürleri ile çok verim getiren bir toplantı yaptıklarını söyleyerek kendilerine paydaşlar için verdikleri desteklerden dolayı da teşekkürlerini iletti.



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankasışahap KavcıoğluEnflasyonla Mücadele Mesajı
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