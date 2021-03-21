Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk enflasyonla mücadele mesajı!

Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Burada önemli mesajlar paylaşan Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadele mesajının yanı sıra TCMB'nin ani bir kararla para politikasında değişiklik yapmayacağını söylediği bildirildi.
Toplantıdan sonra remi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kavcıoğlu, paylaşımında TBB yönetiminde görevli banka genel müdürleri ile çok verim getiren bir toplantı yaptıklarını söyleyerek kendilerine paydaşlar için verdikleri desteklerden dolayı da teşekkürlerini iletti.
Son Güncelleme: 21.03.2021 21:57