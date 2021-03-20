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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararı ile Merkez Bankası Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Peki, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

20 Mart 2021 Cumartesi 12:05
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın başkanlık görevine son verilmesinin hemen ardından Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanana kararda 375 sayılı kanun hükmündeki karanameye ek olarak belirtilen 35'inci maddeye istinaden hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ne göre görevinden alınan Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmiş oldu.

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayısıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı İşletme Bölümünden mezun olan Kavcığlu, daha sonra İÜ, Muhasebe Enstitüsü bölümünden denetim uzmanlığını bitirdi. Buradan İngiltere'de bulunan Hastings College'a giderek işletme üzerine bir eğitim tamamladı.

1991 yılında Esbank’a giren ve buradan müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, daha sonra 2003 yılında Halkbank’a geçerek burada İstanbul'un bölge koordinatörü oldu. Aynı bankada bir süre farklı görevlerde çalıştıktan sonra insan Kaynaklarına geçen Kavcoığlu, organizsyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yaptıktan sonra 2015 yılının Kasım ayından buradan ayrıldı.

Prof. Dr. Kavcıoğlu, 10 yıl boyunca Bayburt'a giderek orada hizmet vakıflarında başkanlık yapmış ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi'nde vakıflarla ilgili heyet üyeliği görevinde bulunmuştur. Galatasaray Spor Kulübü'nde kongre üyeliği de bulunan Prof. Dr. Kavcıoğlu, bankacılık ve sigortacılık mezunları deneğinde de üyeliği bulunmaktadır.

İş hayatında VakıfBank Yönetim Kurulu'nda başkan vekilliği de bulunan Prof. Dr. Kavcıoğlu, kredi, denetim, kurumsal yönetimlerinde üyeliklerini devam ettirmiş ve aynı bankada gayrimenkul alanındaki yatırım ortaklığında yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de yürütmüştü. Evli olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda 3 tane çocuğu vardır.



Son Güncelleme: 20.03.2021 12:05
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