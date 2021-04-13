Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!

Merkez Bankası (TCMB) 15 Nisan Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek. Beklenti anketlerinin sonuçlanmasıyla piyasaların faiz beklentisi belli olmasına rağmen gözler toplantı sonrasında açıklanacak olan faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde ilk kez bir araya gelecek olan toplantı öncesinde beklenti anketi sonuçlarının çıkması içi gerçekleştirilen çalışmalara katılan ekonomistlerin tamamına yakını, bir haftalık vadeli repo ihalelerinde faiz oranlarının yüzde 19 düzeyinde sabit kalacağını tahmin ederken katılımcıların yüzde 1'inin de politika faizinde 100 puanlık bir artırım yapılarak yüzde 20'ye çıkarılması beklentisinde olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında politika faizinin 200 baz oranında bir puan artırımına gittiği ve yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verildiği bildirilmişti.