Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!

Cari yıl sonu Tüketici Enflasyonu (TÜFE) beklenti anketini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önceden belirtilen yüzde 11,54'lük beklentinin yeni ankete sonucuna göre yüzde 13,12 olarak belirlendiğinin kayıtlara geçtiğini bildirdi. 12 ay sonrası için belirlenen TÜFE beklentisinin daha önceki anket oranının yüzde 10,47 olarak kaydedildiği ve yeni anket döneminde bu oranın yüzde 11,26 olarak belirlendiği ifade edildi.

2021 yılı Nisan ayına ait düzenlenen ankete katılan katılımcıların 24 ay sonrasında oluşacak TÜFE beklentilerinin aynı anket dönemleri için sırasıyla yüzde 9,18 oranında ve yüzde 9,55 oranında gerçekleştiği kaydedildi.

Beklenti anketi değerlendirmelerine göre, ankete katılan katılımcıların yüzde 28'inde beklenti oranlarının yüzde 10,00 ila 10,99 aralığında bir beyan verdikleri görülürken katılımcıların yüzde 36'ında bu beklentiler yüzde 11,00 ila 11,99 aralığında seyretti. Geri kalan yüzde 14'lük katılımcı grubunda ise bu oranların yüzde 13,00'dan büyük olduğu gözlemlendi.

Diğer taraftan; BİST Repo ile birlikte Ters-Repo Pazarı'nda gerçekleşen cari ay sonu gecelik faiz oranlarıyla ilgili beklentilerin ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 oranından yüzde 19,00'a yükseldiği görülürken, cari ay sonu beklentileri yüzde 17,53'den yüzde 19.00'a, bir hafta vade ile işleyen repo ihale faiz oranlarının cari ay sonu beklentileri de yüzde 17,59 olarak kayıtlara geçti.