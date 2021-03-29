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Merkez Bankası'nın Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni döneme ilişkin faiz mesajı!

Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu, önümüzdeki dönem faizleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Faiz indirilmesi önyargıları hakkında konuşan Kavcıoğlu, önemli mesajlar verdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:06
Merkez Bankası'nın Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni döneme ilişkin faiz mesajı!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak göreve gelen Şahap Kavcıoğlu, faiz beklentileri ile ilgili ilk röportajını verdi. Kavcıoğlu, röportajında Nisan ayı ve sonraki dönemde Para Politikası Kurulu kararlarıyla faizlerin hemen indirileceği önyargısının doğru bir düşünce olmadığını savundu.

Yeni dönem için alınacak olan kararların para politikası anlayışı ile birlikte enflasyonda görülen düşüşün kalıcı olarak sağlanması biçiminde almaya devam edeceklerini vurgulayan Şahap Kavcıoğlu, Hükümet ile birlikte belirlenmiş olan orta vadede yüzde 5'lik enflasyon hedefine bağlı olduklarını belirterek Merkez Bankası'nın gelecekteki dönemde para ve kur politikasının yazılı metinlerinde belirtilen dalgalı kur rejimini destekleyeceklerini söyledi.

Para politikası Kurulu'nun duruşu hakkında ise beklenti enflasyon ile birlikte küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerde görülen reel getiriler ile yerleşikler arasında yapılan portföy tercihlerinin dikkate alınacağını ifade eden Başkan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın değişen dünya koşullarına ayak uydurmaya ve yurtiçi makro ekonomik gelişmelerle birlikte para politikasında bulunan araçlarını o zamanın şartlarını bağımsız bir şekilde kullanacağını kaydetti.



Son Güncelleme: 29.03.2021 11:06
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