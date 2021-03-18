Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz kararı sonrası dolar hızla geriledi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Naci Ağbal liderliğinde gerçekleştirdiği Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası toplantıda alına faiz kararını duyurdu. TCMB'nin yazılı olarak yaptığı açıklamasında politika faizinin 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çekildiği bildirildi.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı sonrası dolar/TL'de bir hareketlenme yaşandı. Piyasaların beklentilerinin üzerinde gerçekleşen 200 baz puanlık faiz artırım kararında sonra dolar/TL ve euro/TL'de aşağı yönlü düşüşler başladı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,46-7,47 seviyelerinde seyreden dolar/TL, faiz kararının açıklanmasından hemen sonra 7,34 seviyelerine inerek işlem gördüğü bildirildi. 7,4760 seviyelerinden hızla düşen ve 7,3280 ile işlem gören dolar kuru 2 haftanın en düşük seviyesine inmiş oldu.