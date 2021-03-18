Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz kararı sonrası dolar hızla geriledi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Naci Ağbal liderliğinde gerçekleştirdiği Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası toplantıda alına faiz kararını duyurdu. TCMB'nin yazılı olarak yaptığı açıklamasında politika faizinin 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çekildiği bildirildi.
TCMB'nin kararı öncesinde 7,46-7,47 seviyelerinde seyreden dolar/TL, faiz kararının açıklanmasından hemen sonra 7,34 seviyelerine inerek işlem gördüğü bildirildi. 7,4760 seviyelerinden hızla düşen ve 7,3280 ile işlem gören dolar kuru 2 haftanın en düşük seviyesine inmiş oldu.
Son Güncelleme: 18.03.2021 14:50