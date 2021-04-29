Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellendi!

Enflasyon Raporu 2021-II'in çevrimiçi olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmasında enflasyon oranlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2021 yılı enflasyon tahminleri hakkında da konuşan Başkan Kavcıoğlu, tahminlerinin yukarı yönlü olduğunu ve 2,8 puanlık bir güncelleme ile yıl sonunda enflasyonun yüzde 12,2 oranında gerçekleşeceğini ifade etti.

Temel varsayımlar ve ayrıca kısa vadeli alan öngörülerinde politika faizleriyle ilgili güçlü orandaki dezenflasyonist etkilerin muhafaza edilmesi durumunda beklenilen enflasyonun daha da üzerinde bir düzeyde oluşturmak alanında bir görünümde olduğu, enflasyonun aynı zamanda kademeli olarak ta hedeflere daha yakınlaşacağını öngördüklerini belirten Başkan Kavcıoğlu, bu kapsamda enflasyonda 2021 yılı sonunda yüzde 12,2 olarak bir gerçekleşme beklediklerini ve bir sonraki yıl sonunda da bunun yüzde 7,5'e gerileyeceğini öngördüklerini söyledi. Giderek düşen enflasyonun gerilemesinden dolayı tekrar istikrar kazanacağını değerlendirdiklerini aktaran Kavcıoğlu, enflasyon ana eğilim raporlarında bir önceki verilere göre ortada olan artışın, 2021 sonunda ki enflasyon tahminlerini 0,1 oranında bir puan dahilinde yükselttiğini kaydetti.