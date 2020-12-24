Merkez Bankası'ndan piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB Başkanı Naci Ağbal, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda piyasaların merakla beklediği politika faizlerine ilişkin karar alındı.

Piyasaların beklentilerine paralel olarak alınan karardayüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilirken bir önceki toplantıda 675 baz puan artan politika faizi son toplantıda arttırılan yüzdelik oranları ile birlikte 875 baz puana ulaşmış oldu. 200 baz artan puanlar öncesi piyasalarda yapılan değerlendirmelerde TCMB, politika faizini 150 baz puan civarlarında artıracağı belirtiliyordu.