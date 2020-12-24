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Merkez Bankası'ndan piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapılan açıklamada politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükselttiği duyuruldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 15:39
Merkez Bankası'ndan piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB Başkanı Naci Ağbal, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda piyasaların merakla beklediği politika faizlerine ilişkin karar alındı.

Piyasaların beklentilerine paralel olarak alınan kararda politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilirken bir önceki toplantıda 675 baz puan artan politika faizi son toplantıda arttırılan yüzdelik oranları ile birlikte 875 baz puana ulaşmış oldu. 200 baz artan puanlar öncesi piyasalarda yapılan değerlendirmelerde TCMB, politika faizini 150 baz puan civarlarında artıracağı belirtiliyordu.

 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 15:39
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıPolitika FaiziFaiz Kararı
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