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Merkez Bankası'ndan kripto para için kritik adım!

Piyasalarda dijital ortama yönelik yeni bir çalışma başlatan AK Parti, bu çalışmaların kısa sürede yasalaştırma hedefine yoğunlaştı. Diğer taraftan çalışmalara destek veren Merkez Bankası'da bununla ilgili kritik bir adım attı.

16 Mart 2021 Salı 11:26
Merkez Bankası'ndan kripto para için kritik adım!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı'nda yatırımlar hakkında ortamların iyileştirilmesine yönelik yeni reform paketleri eklendi. Yapılan yeni düzenlemelerden birinin de dijital ortam üzerinde yapılması planlanan yenilikler olduğu belirtildi.

AK Parti kurmaylarının başlattığı çalışmalarda dijital ortam hakkında yapılacak yeni değişikliklerin kısa sürede yasalaştırılması hedeflenirken Merkez Bankası'da kripto para olarak bilinen dijital paralarla ilgili bir adım attığı belirtildi. Yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde Merkez Bankası; dijital para piyasasında bu paraların ekonomik, teknolojik alt yapılarına zemin hazırlarken aynı zamanda hukuki alt yapısını da oluşturacak. Merkez Bankası'nın ayrıca yeni düzenleme işlemleri içerisinde dijital piyasalarda rekabetçi bir ortamın yanı sıra adil bir ortamında oluşturulacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDijital ParaKripto Para
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