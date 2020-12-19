Merkez Bankası'ndan faizlerde güncelleme kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) alınan yeni bir kararı duyurdu. Alınan kararda bazı faiz oranlarında güncellemeye gidildiği belirtilirken karar Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; reeskont işlemleri içerisinde uygulanan iskonto faiz oranları ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında bir takım değişikliğe gidildi. Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yapılan değişiklikte 'Reeskont İskonto Oranı yüzde 9'', 'Avans İşlemleri Faiz Oranı' yüzde 10 olarak belirlenmişti.

TCMB tarafından alınan yeni karar değişikliği ile birlikte Reeskont işlemleri için uygulanan iskonto Oranı yüzde 15.75 olarak belirlenirken avans işlemleri faiz oranı da yüzde 16.75 olarak kaydedildi.