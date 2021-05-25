Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?

Resmi Gazete ’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Atama kararında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı pozisyonunda Oğuzhan Özbaş yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Merkez Bankasına atanan yetkili kim?

Yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?

Yayımlanan kararla birlikte "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvenör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin ek 35'inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2'nci Maddesi’ne göre görevden alınmış ve bu boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvenör) Yardımcılığı pozisyonuna, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2, 3 ve 7'nci maddelerine göre Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.20 Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanlığı pozisyonunda da vazife değişikliği gerçekleşmiş, Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

Lisans derecesini 2000 senesinde ODTÜ İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonrasında 2006 senesinde London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat branşında yüksek lisans gerçekleştiren Prof. Dr. Semih Tümen, 2012 senesinde da University of Chicago'da İktisat branşında doktora yapmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve öteki unvanlarda 2002 yılından beri görevini gerçekleştiren Semih Tümen; TCMB'de bulunduğu dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı. Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı branşlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimler veren Tümen, 2016-2018 seneleri içinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamını temsilen Kıdemli Danışman görevlerini yaptı. Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Öğr. Üyesi olarak çalışmaktaydı.