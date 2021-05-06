Merkez Bankası PPK Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Her ay gerçekleşen faiz kararı bu ay 6 Mayıs’ta gerçekleşecek. Geçen ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında sabit yönlü olarak karar alınırken bugün gerçekleşecek toplantıda detaylar belli olacak. Nidan ayında yüzde 19’u sabit kararı alınırken yatırımcılar ve piyasalar tarafından faiz kararı oldukça merak ediliyor.

Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün saat 14.00’da faiz kararı açıklanacak.

Faizlerde 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı faiz yüzde 17 sabit tutulurken Mart ayında 200 baz puan arttırıldı ve yüzde 19’a sabit tutulmuştu. 2021 Nisan ayında ise yine faiz oranı bir önceki aya göre faiz oranını sabitleyerek yüzde 19’da kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) enflasyon için beklentisi ise 2021 yılı için yüzde 9,4 olurken 2022 yılında yüzde 7,0 olarak düşünüyor. Bu sebeple TCMB’nin mayıs ayı açıklayacağı faiz oranı ile birlikte enflasyon beklentisi sonuç bulacak. TÜİK ise tüketici fiyatlarını %16i19 olarak açıklamıştı.