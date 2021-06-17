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Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, yüzde 19’da sabit bıraktı!

Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faiz hakkında alınan karar belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) tarafında yapılan yazılı karar metninde para politikası faizinin değişmediği ve yüzde 19'da sabit bırakıldığı bildirildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 17:38
Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, yüzde 19’da sabit bıraktı!
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Piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan faiz değerlendirmeleri sonrası kurul faizde son kararı verdi. TCMB tarafından yapılan yazılı açıklama metninde ise toplantıda paralel orandaki politika faizini yüzde 19’da sabit olarak bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Merkez Bankası'nın yayınladığı karar metninde dünya genelinde başlatılan aşılama çalışmalarının daha da hızlanması küresel alandaki ekonomide toparlanma sürecini desteklediği ve bununla birlikte emtia fiyatlarında görülen artış eğilimlerinin, bazı sektörlerde sunulan arz kısıtlarının ve aynı zamanda taşımacılık maliyetlerinde hissedilen artışların uluslararası orandaki bir ölçekte üretici-tüketici arasındaki fiyatlamaların da yükselmesine yol açtığı ifade edildi.

Parasal anlamda sıkılaştırma programları, krediler ile iç talepteki yavaşlatıcı etkilerden dolayı enflasyon beklentilerinde görülen yüksek seviyelerin dikkate alınarak Nisan ayına ilişkin enflasyon raporlarının değerlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada tahmin patikasında görülebilecek düşüşlerin sağlanana kadar para politikasında daha öncesinde belirlenen mevcut sıkı duruşun devam ettirileceği ve bu sebepten dolayı da politika faizinin yüzde 19'da sabit olarak bırakılmasına karar verildiği aktarıldı.

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıPara Politikası FaiziFaiz Kararı
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