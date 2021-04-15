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Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu!

Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların merakla beklediği toplantını sonunda kurulun aldığı faiz kararı açıklandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:37
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 yılı Nisan ayının Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Piyasalar tarafından merakla beklenen toplantı sonrasında Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı belli oldu. Beklenti anketine göre TCMB, faizle ilgili kararının da paralel politika faizini değiştirmesi ve yüzde 19’da sabit bırakılmasını uygun gördü. 

EKONOMİSTLER, POLİTİKA FAİZİNİN SABİT TUTULACAĞINI DEĞERLENDİRMİŞLERDİ

Ekonomistler ile yapılan Para Politikasına yönelik piyasa beklenti anketinde 20 kişilik bir ekibin 19'uMerkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini ve sabit tutulacağını değerlendirmişti. Katılımcı ekonomistlerden 1'i ise faizin 100 puanlık bir artırımla yüzde 20'ye çıkarılacağını savunmuştu.

Beklenti anketi görüşmelerinde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinin 200 baz puan artırıldığı ve yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildiği de değerlendirilmişti.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:37
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Merkez BankasıFaiz KararıPara Politikası FaiziPolitika Faizi
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