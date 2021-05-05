Merkez Bankası ne zaman toplantı yapacak? Merkez Bankası, Mayıs ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Sorusu merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı içerisinde düzenleyeceği toplantıda faizin %19’da kalması kararı alınmıştı. Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısındaysa faiz kararlarının nasıl olacağı merak ediliyor.
Faizlerle ilgili son gelişmeler...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi içeriğinde mayıs ayı faiz kararı duyurulacağı tarih bulunuyor. Merkez Bankası toplantısının sonuçları 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te duyurulacak.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25