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Merkez Bankası ne zaman toplantı yapacak? Merkez Bankası, Mayıs ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası toplantısı ve alınacak olan yeni faiz kararlarıyla ilgili son dakika gelişmeler merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı bu hafta içerisinde düzenlenecek. Merkez Bankası faiz kararınaysa bu toplantı esnasında karar verecek. Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte olacak? Merkez Bankası faiz kararını hangi tarihte duyuracak? Sorularının detayları haberimizde…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
Merkez Bankası ne zaman toplantı yapacak? Merkez Bankası, Mayıs ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?
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Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Sorusu merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı içerisinde düzenleyeceği toplantıda faizin %19’da kalması kararı alınmıştı. Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısındaysa faiz kararlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

Faizlerle ilgili son gelişmeler... 

Faizlere ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Mart ayı içerisinde %19 şeklinde karar kılınmıştı. Nisan ayındaysa %19’da sabit kalmasına karar verilmişti. Mayıs ayı faiz kararıysa merak içerisinde bekleniyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi içeriğinde mayıs ayı faiz kararı duyurulacağı tarih bulunuyor. Merkez Bankası toplantısının sonuçları 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te duyurulacak.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25
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Merkez BankasıMayısNişanFaizToplantıKarar
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