Merkez Bankası Kasım 2020 PPK toplantısı ne zaman? MB PPK faiz kararı ne zaman açılanacak?

Son günlerde ekonominin zirvesinde yaşanan değişiklikler sonrasında kur fiyatlarında ki düşüşler devam ediyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın programları ve yapmaya çalıştıklarının nasıl yapılacağı veya ne zaman iptal edileceği araştırılırken yeni Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın göreve gelmesi ile Merkez Bankası ile yapılması beklenen PPK toplantıları da araştırılmaya başladı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Aylık olarak düzenlenen PPK toplantısının takvimine Merkez Bankası tarafından yayınlanmıştı. Yayınlanan takvime göre 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek PPK toplantısı kararları merak ediliyor.

Naci Ağbal’ın ilk açıklaması ‘Fiyat İstikrarı’

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilk defa yazılı açıklamada bulunan Naci Ağbal, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.” Demişti.

Yapılan açıklamalar sonrasında Merkez Bankası’nın faiz arttırıp arttırmayacağı merak edilmeye başlandı.