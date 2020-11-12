Merkez Bankası Fast ödeme sistemi nedir? Fast ödeme sistemi ne zaman kullanılacak?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) adı verilen yeni bir ödeme sistemini kullanan kullanıcılar, saniyeler içinde farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferi yapabilecekler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni ödeme sistemi hizmetlerinin açılması için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı ve bugün resmi intenet sitesinde bir duyuru yaptı. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) adı verilen yeni bir ödeme sistemini kullanan kullanıcılar, saniyeler içinde farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferi yapabilecekler.

Hesaplar arasında 7/24 para transferinin mümkün olduğunu da ekleyelim. Paylaşılan bilgilere göre FAST ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak devreye girecek ve ilerleyen dönemlerde kademeli olarak tüm vatandaşlara açmayı planlıyor.

TCMB’nin geliştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) isimli yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak. https://t.co/AY6zY4AgvJ pic.twitter.com/S5NedAhKqZ — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) Kasım 12, 2020

Bazı kişiler de konuşmalarında sistemin kısa sürede tüm finans kurumları tarafından yaygınlaştırılmasının amaçlandığı konusunda hemfikir oldular. FAST ödeme sistemine ek olarak, telefon numaraları, kimlik numaraları veya e-posta adresleri gibi bilgileri kullanarak ödemeleri daha kolay başlatmanıza olanak tanıyan bir "basit adres sistemi" de sağlanacaktır.

Son açıklamada, TCMB'nin yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yöntemlerini desteklemek için Çin'in perakende ödeme sistemi altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adım attığı vurgulandı. FAST ödeme sisteminin gelişimi hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.