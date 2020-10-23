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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! PPK toplantısı kararı döviz kurunu nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası Ekim ayı için faiz kararını açıkladı. TCMB PPK toplantısı kararının döviz kurunu nasıl etkileyeceği merakla araştırılmaya başlandı.

23 Ekim 2020 Cuma 14:26
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! PPK toplantısı kararı döviz kurunu nasıl etkileyecek?
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Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıdansa sürpriz olarak piyasayı rahatlatması beklenen faiz artırım kararı çıkmadı.

Faiz artırımı kararı çıktı


Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklamalarda Ekim ayı faiz artırımı yapılmadı. Bu kararla haftalık repo faizi yüzde 10.25’te kalırken, alınan kararın piyasaya etkisi merakla bekleniyor.

Eylül ayında faizler artış göstermeye başladı

Eylül 2020 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puanlık faiz artırımı yapıldı ve faiz oranları yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltilmişti. Piyasalarda sürpriz olan faiz artırımı dolar kurunda baskı oluşturmaya yetmemişti.

Dolar kuru nasıl etkilenecek?

Döviz kurunun Ekim 2020’de faiz artırımı yapmaması sonrasında nasıl döviz kurunun nasıl olacağı merakla araştırılmaya başlandı. Kararın açıklandığı sırada 7.80 TL olan dolar bir anda artış göstererek 7.95 oldu.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:26
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