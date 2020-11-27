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Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!

TCMB kapsamından yapılan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri duyurusuna bakıldığında toplam döviz ve altın rezervleri miktarının açıklandığı görüldü. Toplam rakama bakıldığında geçen seneye göre ciddi düşüş yaşandığı anlaşıldı...

27 Kasım 2020 Cuma 00:48
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın toplam rezerv miktarları hakkında açıklama yapıldı. Merkez Bankası tarafından duyurulan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine bakıldığında 20 Kasım tarihinde Merkez Bankası brüt dolar rezervlerinin 3 milyar 337 milyon dolar artış göstererek toplamda 43 milyon 711 milyon dolara yükseldiği ifade edildi. Brüt dolar rezervleri 13 Kasım tarihinde 40 milyar 374 milyon olarak açıklanmıştı.


Diğer yandan ortalama son 1 sene içinde ortaya çıkarılan tabloya bakıldığında döviz rezervlerinde 41 milyar dolarlık bir erime meydana geldiği gözlemlendi. Geçen senenin Aralık ayında Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin 81,2 milyar dolar olduğu aktarılmıştı. Bu dönemde altın rezervleri 601 milyon dolar düşüşe geçerek 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara düştü.

Buna göre Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 736 milyon dolar artış göstererek 82 milyar 351 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 87 milyon dolar seviyesine çıktı. 2019 senesinin Aralık ayında toplam rezervler 106,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:48
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDövizAltınRezerv
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