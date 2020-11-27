Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın toplam rezerv miktarları hakkında açıklama yapıldı. Merkez Bankası tarafından duyurulan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine bakıldığında 20 Kasım tarihinde Merkez Bankası brüt dolar rezervlerinin 3 milyar 337 milyon dolar artış göstererek toplamda 43 milyon 711 milyon dolara yükseldiği ifade edildi. Brüt dolar rezervleri 13 Kasım tarihinde 40 milyar 374 milyon olarak açıklanmıştı.
Buna göre Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 736 milyon dolar artış göstererek 82 milyar 351 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 87 milyon dolar seviyesine çıktı. 2019 senesinin Aralık ayında toplam rezervler 106,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.