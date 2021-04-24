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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan kripto para açıklaması

Son dönemde gündemden düşmeyen kripto paralar ile ilgili açıklamalar yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto para piyasasıyla ilgili geniş bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:07
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan kripto para açıklaması
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CNNTürk, A Haber ve TRT Haber ortak yayına katıldığı programda ekonomi gündemine ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Kavcıoğlu, son olarak Thodex vurgunu ile Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen kripto para konusuna da açıklamalar yaptı.

Düzenleme iki içerisinde netlik kazanacak

Kripto paranın hassas bir konu olduğunu ve altyapısı, düzenlemelerin ve kontrol mekanizması olmadığını ifade eden Kavcıoğlu, "Yalnızca yasaklayıp bu olay çözülmez. Bu platformlar da aracılıkda bulunan kuruluşların altyapıları sağlam değil. Bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirisiniz dedik. Düzenlemeler doğrultusunda çalışıyoruz. Para yerine kullanılmasını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinesiyle kripto para düzenlemesi çalışmaları yapılıyor." Sözlerini söyledi.

Çalışmalar için 2 haftalık süreye ihtiyacı olduklarını  Kavcıoğlu, "Tanım yok; varlık mı, mal mı? Pek çok belirsiz soru işareti var. 2 hafta içinde çalışmaların bir noktaya ulaşacağını düşünüyorum. Dünyada da önek alabileck bir uygulama şuan için yok.Çok ciddi ve büyük miktarda bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belli değil. Nereye gönderilğini bilmiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir kripto akışı mevcut. Biz bu konuyu birkaç hafta içinde; SPK, BDDK, Bakanlık yaptıkları kendi düzenlemeleriyle beraber bir noktaya getirecez. Kripto dünyası ile ilgili neler yapıldığını, düzenlemenin ne olduğunu bilmeyen kişiler var." ifadelrini söyledi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoinşahap KavcıoğluMerkez BankasıKrito Para Düzenleme
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