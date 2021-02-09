Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan döviz kuru açıklaması

Yatırımcı toplantısına katılarak ekonomistlerle değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, toplantı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın döviz kuru rezervleri ile ilgili konuşan Başkan Ağbal, konuşmasında fiyat istikrarı konusuna da değindi.

Merkez Bankasının döviz kuru ile ilgili düzeyinde herhangi bir etkileşim olmadan belirli şartlar dahilinde rezerv biriktirimlerine başlayabileceğini söyleyen Başkan Ağbal, döviz kurunun gecikmeli olarak gelen etkilerinin de süreç içerisinde bir azalma yaşayacağını ifade ederek, döviz alımlarıyla ilgili ihalelerin de arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacağını kaydetti.

Ekonomide sıkı para politikasının uygulanacağını söyleyen Ağbal, taleple birlikte ekonominin ılımlı düzeyde yönelime dönüşeceğini ve bununla birlikte enflasyonun düşüş eğilimine girebileceğini ifade etti. Sıkı para politikası uygulamasının ilerleyen süreçlerde Türkiye'nin risk priminin düşmesine destek olacağını kaydeden Başkan Ağbal, TL tasarruflarının özendirilmesi ile ilgili gelişmelerle birlikte rezervlerin de artış gösterebileceğini ve finansman maliyetlerinin de kalıcı olarak gerileme yapabileceğini söyledi.

2023 yılı ile ilgili de öngörülerini sıralayan Başkan Naci Ağbal, 2023 yılına kadar para politikasında uygulanacak sıkı duruşun güçlü dezenflasyonist etki yapacağını ve geliştirilecek para politikası seti ile yüzde 5 hedefine ulaşana kadar bir koruma sağlayacaklarını bildirdi.