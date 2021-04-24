Merkez Bankası Başkanı Kavcıoglu'ndan kripto para düzenlemelerine ilişkin yeni açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto para piyasası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, kripto para ile yapılan ödemelerin birkaç ülke tarafından yasaklandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde TCMB kripto parayla ödemeleri 30 Nisan tarihinden sonra yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kripto paraların ödemelerde kullanılmaması

CNN Türk, TRT Haber ve A Haber ortak yayınına katılan Kavcıoğlu kripto paralarla alakalı, "Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin'de bu mümkün. Siz sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik" açıklamasını yaptı.

Kavcıoğlu, kripto paralar ile ilgili kurallar ve normlar belirleneceğini söylerken sözlerine şunları da ekledi, “Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.”

Düzenlemeler için 2 hafta mesajını verdi

Kavcıoğlu, kripto paraların bir tanımının olmadığını, nerede ve nasıl saklanacağı ile ilgili bilgilerin muğallakta kaldığını belirtirken, "Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı, nerede saklayacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken sıkıntılı durumlar var. 2 hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek. Dışarıya müthiş bir para trafiği var. Şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var Türkiye'den dışarıya, kripto para. Giden paranın nereye, kime gittiğini bilmiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Herkes yorum yapıyor

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TV’ye çıkan herkesin düzenlemeler ile ilgili yorum yaptığını ve bu konuda oldukça muzdarip olduklarını söyledi.