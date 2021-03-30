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​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcısı Mustafa Duman oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Başkanlık görevinden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman getirildi.

30 Mart 2021 Salı 12:49
​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni T.C Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Duman getirildi.

T.C Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Murat Çetinkaya 375. KHK’nın ek otuz beşinci Madde, üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin ikinci maddesine göre görevden alınarak 1211 sayılı kanunun üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin iki, üç ve yedinci Maddeleri doğrultusunda yerine Mustafa Duman atanmıştır. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne genel müdür yardımıcısı olarak Mehmet Karakan yerine Enes Çakmak, Makine Kimya Endüstrisine ise Durmuş Eli Keskinkılıç getirildi.

Mustafa Duman kimdir?

Mustafa Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler yönetim kurulu genel müdürlüğü ve başkan vekilliği görevlerini yürütmüştür.



Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49
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MustafaDuman
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